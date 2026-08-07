إصابة عسكري لبناني بجروح جراء قصف إسرائيلي لجرافة للجيش في صور

بيروت-سانا

أصيب عسكري لبناني بجروح اليوم الجمعة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي جرافة تابعة للجيش اللبناني في بلدة المنصوري بقضاء صور، أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام.

وقال الجيش اللبناني في بيان عبر منصة “إكس”: إن الاستهداف طال الجرافة خلال قيامها بمهامها، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين.

وكانت وحدات الجيش اللبناني دخلت ليلاً إلى بلدة المنصوري، وبدأت بفتح الطرقات التي أغلقت جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة، والعمل على تأمين عودة الأهالي الذين نزحوا بفعل العدوان.

وأصيب أربعة أشخاص أول أمس الأربعاء بجروح جراء غارات إسرائيلية مكثفة على قضاء ‏صور جنوب لبنان، بينما أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” أنها سجّلت خلال رصد الانتهاكات اليومية للأجواء اللبنانية والأنشطة العسكرية على الأرض إطلاق 113 قذيفة من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ 21 حزيران الماضي.