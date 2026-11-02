إصابة 16 شخصاً بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا

أصيب 16 شخصاً جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، بوقوع 16 حادث سير، أسفرت عن إصابة 16 مدنياً، وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 25 حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، حيث عملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وأصيب 18 شخصاً أمس الأول، جراء ‏وقوع حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎