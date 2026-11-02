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قطر ولبنان يبحثان الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة

Mockup Flag لبنانقطر قطر ولبنان يبحثان الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، المستجدات الإقليمية ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية على منصة “إكس”، أن محمد بن عبد الرحمن أكد خلال الاتصال دعم دولة قطر لكل الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين قطر ولبنان وسبل دعمها وتعزيزها، بحسب البيان.

وكان وزير الخارجية القطري أكّد في السادس عشر من الشهر الماضي، استمرار دعم قطر للبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في الحفاظ على سيادته واستقراره.

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