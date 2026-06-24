الأمم المتحدة: الأطفال ليسوا أضراراً جانبية ولا أوراق مساومة في النزاعات

نيويورك-سانا
حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر، اليوم الأربعاء، من التعامل مع الأطفال وكأن حياتهم قابلة للتضحية بها من أجل مكاسب عسكرية أو سياسية أو مالية، أو لبسط السيطرة على الأراضي، وارتكاب أعمال تدمير واسعة.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن فريزر قولها، خلال مناقشة مفتوحة عقدها مجلس الأمن حول “الأطفال والنزاع المسلح”: إن الأطفال ليسوا أضراراً جانبية للنزاعات، ولا أوراق مساومة، ولا نتائج ثانوية للاستراتيجيات.
وأوضحت فريزر، في معرض استعراضها ما ورد في التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، أن القوات الحكومية أصبحت، للمرة الأولى، الجهة الرئيسية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، ولا سيما قتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، وحرمانهم من الحصول على المساعدات الإنسانية.
وقالت المسؤولة الأممية: إن تحول الدول إلى الجهة الرئيسية المنتهكة لحقوق الأطفال يشير إلى استخفاف صارخ بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى تآكل المبدأ الذي يحمل الدول المسؤولية الأساسية عن حماية سكانها، وفي مقدمتهم الأطفال.
قتلوا حيث ينبغي أن يعيشوا!!
وبينت فريزر أن القتل والتشويه شكلا أكثر الانتهاكات الجسيمة شيوعاً خلال عام 2025، إذ تضرر 14224 طفلاً، بينهم 6266 قتلوا، و7958 أصيبوا بتشوهات.
وأضافت: إن أطفالاً قتلوا في عام 2025 داخل منازلهم، وفي مواقع النزوح، والمدارس، والمستشفيات، وأثناء اللعب مع أصدقائهم، أي في أماكن كان يفترض أن ينعموا فيها بالأمان.
وأشارت فريزر إلى جريمة وثقتها الأمم المتحدة في مدينة غزة، حيث أدت غارة جوية إسرائيلية في الـ9 من نيسان الماضي إلى مقتل 21 فرداً من عائلة واحدة، بينهم 12 طفلاً، إضافةً إلى تقارير عن مقتل 22 شخصاً آخرين، بينهم 6 أطفال.
وحذرت المسؤولة الأممية من أن جراح الطفولة تترك آثاراً عميقة تتوارثها الأجيال، مؤكدةً أن الانتهاكات الجسيمة لا تقف عند حدود الضحايا المباشرين، بل تمتد لتطال الأسر والمجتمعات والأجيال اللاحقة.
حلول لا غنى عنها
وقدمت فريزر جملة من التوصيات، أبرزها الوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات بحق الأطفال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، ولا سيما المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، ومحاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، والتعامل مع الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة باعتبارهم ضحايا.
المدارس مراكز علم لا ساحات قتال
من جانبها، شددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، على ضرورة ألا تتحول المدارس والمستشفيات ونقاط المياه إلى ساحات قتال، مؤكدةً أنه لا ينبغي لأي طفل أن يتساءل عما إذا كان دخوله إلى فصل دراسي أو مرفق صحي قد يكلفه حياته.
وقالت راسل: إنها التقت خلال مهامها في المنظمة أطفالاً فروا من منازلهم ومجتمعاتهم بسبب النزاعات، وآخرين شاهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم، وفتيات تعرضن لعنف جنسي مروع على يد جهات مسلحة.
وأضافت: إن تجارب هؤلاء الأطفال تذكر بأن كل انتهاك موثق في التقرير الأممي يمثل طفلاً تأثرت سلامته وكرامته ومستقبله بصورة عميقة.
خفض التمويل خطر آخر
ونبهت راسل إلى أن الأطفال يواجهون مستويات غير مسبوقة من الأذى جراء النزاعات، في وقت تحتاج فيه أجندة الأطفال والنزاع المسلح إلى دعم سياسي ومالي قوي، محذرةً من أن خفض التمويل يضعف قدرات حماية الطفل، ويحد من الدعم المقدم للأطفال المتضررين من الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف أن حماية الأطفال يجب أن تكون في صميم قضايا السلم والأمن، مضيفةً: إن العالم مدين للأطفال بواقع تترك فيه الحرب للمقاتلين، بينما ينعم الأطفال بحرية النمو والتعلم والحلم بسلام.
وكان التقرير السنوي للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، أشار إلى أن عام 2025 سجل أعلى عدد من الضحايا الأطفال في النزاعات المسلحة منذ 30 عاماً.