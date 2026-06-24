الأمم المتحدة: الأطفال ليسوا أضراراً جانبية ولا أوراق مساومة في النزاعات

نيويورك-سانا‏

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر، اليوم الأربعاء، من ‏التعامل مع الأطفال وكأن حياتهم قابلة للتضحية بها من أجل مكاسب عسكرية أو سياسية أو مالية، أو لبسط السيطرة على ‏الأراضي، وارتكاب أعمال تدمير واسعة.‏

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن فريزر قولها، خلال مناقشة مفتوحة عقدها مجلس الأمن حول “الأطفال والنزاع المسلح”: ‏إن الأطفال ليسوا أضراراً جانبية للنزاعات، ولا أوراق مساومة، ولا نتائج ثانوية للاستراتيجيات.‏

وأوضحت فريزر، في معرض استعراضها ما ورد في التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، أن ‏القوات الحكومية أصبحت، للمرة الأولى، الجهة الرئيسية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، ولا سيما ‏قتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، وحرمانهم من الحصول على المساعدات الإنسانية.‏

وقالت المسؤولة الأممية: إن تحول الدول إلى الجهة الرئيسية المنتهكة لحقوق الأطفال يشير إلى استخفاف صارخ بالقانون ‏الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى تآكل المبدأ الذي يحمل الدول المسؤولية الأساسية عن حماية سكانها، ‏وفي مقدمتهم الأطفال.‏

قتلوا حيث ينبغي أن يعيشوا‎!!‎

وبينت فريزر أن القتل والتشويه شكلا أكثر الانتهاكات الجسيمة شيوعاً خلال عام 2025، إذ تضرر 14224 طفلاً، بينهم ‌‏6266 قتلوا، و7958 أصيبوا بتشوهات.‏

وأضافت: إن أطفالاً قتلوا في عام 2025 داخل منازلهم، وفي مواقع النزوح، والمدارس، والمستشفيات، وأثناء اللعب مع ‏أصدقائهم، أي في أماكن كان يفترض أن ينعموا فيها بالأمان.‏

وأشارت فريزر إلى جريمة وثقتها الأمم المتحدة في مدينة غزة، حيث أدت غارة جوية إسرائيلية في الـ9 من نيسان الماضي ‏إلى مقتل 21 فرداً من عائلة واحدة، بينهم 12 طفلاً، إضافةً إلى تقارير عن مقتل 22 شخصاً آخرين، بينهم 6 أطفال.‏

وحذرت المسؤولة الأممية من أن جراح الطفولة تترك آثاراً عميقة تتوارثها الأجيال، مؤكدةً أن الانتهاكات الجسيمة لا تقف ‏عند حدود الضحايا المباشرين، بل تمتد لتطال الأسر والمجتمعات والأجيال اللاحقة.‏

حلول لا غنى عنها

وقدمت فريزر جملة من التوصيات، أبرزها الوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات بحق الأطفال، وضمان وصول المساعدات ‏الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، ولا سيما المدارس والمستشفيات ‏والخدمات الأساسية، ومحاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، والتعامل مع الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة ‏باعتبارهم ضحايا.‏

المدارس مراكز علم لا ساحات قتال

من جانبها، شددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، على ضرورة ألا تتحول ‏المدارس والمستشفيات ونقاط المياه إلى ساحات قتال، مؤكدةً أنه لا ينبغي لأي طفل أن يتساءل عما إذا كان دخوله إلى فصل ‏دراسي أو مرفق صحي قد يكلفه حياته.‏

وقالت راسل: إنها التقت خلال مهامها في المنظمة أطفالاً فروا من منازلهم ومجتمعاتهم بسبب النزاعات، وآخرين شاهدوا ‏مقتل أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم، وفتيات تعرضن لعنف جنسي مروع على يد جهات مسلحة.‏

وأضافت: إن تجارب هؤلاء الأطفال تذكر بأن كل انتهاك موثق في التقرير الأممي يمثل طفلاً تأثرت سلامته وكرامته ‏ومستقبله بصورة عميقة.‏

خفض التمويل خطر آخر

ونبهت راسل إلى أن الأطفال يواجهون مستويات غير مسبوقة من الأذى جراء النزاعات، في وقت تحتاج فيه أجندة الأطفال ‏والنزاع المسلح إلى دعم سياسي ومالي قوي، محذرةً من أن خفض التمويل يضعف قدرات حماية الطفل، ويحد من الدعم ‏المقدم للأطفال المتضررين من الانتهاكات الجسيمة.‏

وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف أن حماية الأطفال يجب أن تكون في صميم قضايا السلم والأمن، مضيفةً: إن العالم مدين ‏للأطفال بواقع تترك فيه الحرب للمقاتلين، بينما ينعم الأطفال بحرية النمو والتعلم والحلم بسلام.‏

وكان التقرير السنوي للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، أشار إلى أن عام 2025 سجل أعلى عدد من ‏الضحايا الأطفال في النزاعات المسلحة منذ 30 عاماً.‏