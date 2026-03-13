الخارجية الأمريكية تعلن عن مكافأة مالية مقابل معلومات عن أبرز قادة إيران

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الأعلى المعين حديثاً مجتبى خامنئي، ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين.

وذكرت وكالة فرانس برس “أن القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” شملت وزير الداخلية، ووزير الاستخبارات والأمن الإيرانيين.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية.