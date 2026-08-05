الصين تطلق قمرين اصطناعيين

بكين-سانا



أطلقت الصين بنجاح اليوم الأربعاء، قمرين اصطناعيين طيفيين على متن الصاروخ الحامل من طراز “سمارت دراغون-3” إلى المدار المخطط له.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الصاروخ انطلق عند الساعة 10:38 صباحاً بتوقيت بكين من البحر القريب من مدينة هاييانغ قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، وعلى متنه الصاروخان الاصطناعيان “أورينتال سمارت آي 01” و”أورينتال سمارت آي 02″، حيث تولى مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية مهمة الإطلاق البحري.



وكانت الصين أطلقت في الخامس عشر من حزيران الماضي، صاروخاً من طراز “ليجيان-1 واي 14″، يُقل على متنه ثمانية أقمار اصطناعية.