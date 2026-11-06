علبي يبحث مع صالح تعزيز التعاون ودعم عودة اللاجئين وإعادة الإعمار

نيويورك-سانا



بحث مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، سبل تعزيز التعاون بين سوريا والمفوضية، وحشد الدعم الدولي لجهود التعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف الملائمة لعودة طوعية ومستدامة للاجئين.



وذكرت البعثة السورية في حسابها على (X) اليوم الجمعة، أن الجانبين ناقشا أهمية تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية بشأن المساعدات والمنح الدولية، وتوسيع الشراكات مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية لدعم التنمية والعودة المستدامة للاجئين.



وكانت سوريا طرحت في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، وخلال ندوة رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤية “سوريا بلا مخيمات” بوصفها مساراً يبدأ ‌‏بتهيئة مناطق العودة وتأمين الخدمات وفرص العمل، وصولاً إلى عودة طوعية وآمنة ‌‏ومستدامة للأهالي، بدلاً من الاكتفاء بإغلاق مخيمات النزوح.



‏وزار صالح سوريا في آب الماضي، والتقى الرئيس أحمد الشرع، وجال في عدة محافظات، حيث التقى مسؤولين حكوميين وأسراً نازحة وعائدين ومجتمعات محلية، للاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات التي لا تزال قائمة، ودعا حينها المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم لجهود التعافي في سوريا، والاستفادة من الزخم المرتبط بالعودة الكبيرة للاجئين السوريين إلى بلادهم.