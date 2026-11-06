الجزائرية إيمان خليف تعود إلى حلبات الملاكمة الشهر المقبل في باريس

الجزائر-سانا

تستعد البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف للعودة إلى حلبات الملاكمة للمرة الأولى منذ تتويجها بذهبية أولمبياد باريس 2024، حيث ستخوض نزالاً احترافياً في العاصمة الفرنسية باريس في الـ15 من كانون الأول المقبل.

وذكرت وكالة رويترز، أن خليف (27 عاماً) ستواجه الهولندية كلاريدا سارابيا (21 عاماً) في نزال يتألف من ست جولات.

ويندرج هذا النزال الاحترافي ضمن فئة الوزن فوق المتوسط (69.8 كيلوغراماً)، والذي سيقام في قاعة “ميزون دو لا موتواليتي” في باريس.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الظهور يُعد الأول للبطلة الجزائرية منذ غيابها عن المنافسات الرسمية عقب تتويجها الأولمبي.