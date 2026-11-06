إنذارات جديدة بوجود قنابل تربك الرحلات الجوية في مطاري براغ وصوفيا

براغ-سانا

أعلنت وزارة النقل البلغارية اليوم الجمعة عن تلقي مطاري براغ وصوفيا إنذارات بوجود قنابل على 11 رحلة جوية مغادرة أو متّجهة إليهما، وذلك في استمرار لسلسلة البلاغات الكاذبة التي استهدفت الملاحة الجوية في أوروبا خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم مطار براغ قولها: “إن التهديدات تتعلق برحلات قادمة من الدنمارك وإسبانيا وبريطانيا، أما بالنسبة للرحلات المغادرة فهي تشمل رحلات متجهة إلى هولندا وقبرص ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا”.

وأشار متحدث آخر إلى تلقّي “تهديدات جديدة” تتحدّث عن “زرع عبوات ناسفة في عدد أكبر من الطائرات” مقارنة بالإنذارات السابقة، لكنه أوضح أنّ حركة المطار لا تزال “طبيعية وسلسة”.

وقالت متحدثة باسم وزارة النقل البلغارية لفرانس برس: إن السلطات تلقّت إنذارات تتعلق برحلتين متّجهتين إلى صوفيا، إحداهما من مطار لندن ستانستد والأخرى من بروكسل، وقد هبطتا من دون حوادث.

وتشهد حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب إنذارات متكرّرة بوجود قنابل، وفتشت الشرطة التشيكية أربع طائرات، وكذلك أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية اليوم صدور أربعة إنذارات جديدة بوجود قنابل على متن طائرات كانت تحلّق فوق الأراضي الفرنسية، موضحة أنها هبطت “بسلام”، وأن فرق نزع المتفجرات “تجري عمليات التفتيش الأمني” فيها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الإنذارات في مجمل الرحلات، إلا أن تهديدات استهدفت بعضاً منها ووُجّهت إلى مطاري روما وصوفيا، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أصدرتها جهة تطلق على نفسها “مقاتلي دولة الذكور”، ويشير هذا الاسم على ما يبدو إلى حركة روسية قومية متطرفة، لكن لم يتسن التحقق من وجود صلة فعلية بها.

بينما قال مطار برمنغهام البريطاني، في وسط إنكلترا، لفرانس برس: إنه تلقّى تهديداً مماثلاً ورد فيه اسم المجموعة بصيغة “دولة الرجال”، وتبيّن أنه “بلاغ كاذب”.

وكانت سلسلة من الإنذارات بوجود قنابل على ‏متن طائرات مدنية، أدت خلال الأيام الماضية إلى تحويل مسارات رحلات وهبوط طائرات ‏اضطرارياً، وإغلاق مطارات ومدارج مؤقتاً، فضلاً عن استنفار مقاتلات حربية لمرافقة بعض ‏الطائرات، ما أثار التساؤلات حول طبيعة هذه التهديدات ومن يقف وراءها.‏