ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 3185 قتيلاً

بيروت –سانا

ارتفع عدد ضحايا ‏الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3185 ‏قتيلاً.‎

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الإثنين، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات وصلت إلى 3185 قتيلاً و9633 جريحاً.

وفي هذا السياق، قتل 4 اشخاص وأصيب 3 بجروح في الغارة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، على جبانة بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان.

كما واصل الطيران الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان في صور ومرجعيون والنبطية وبنت جبيل.

وكانت الحصيلة التراكمية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بلغت أمس 3151 ‏قتيلاً و9571 جريحاً.

