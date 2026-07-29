الملك الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية استعادة التهدئة في المنطقة

عمّان-سانا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الملك عبد الله شدد على “رفض الأردن الاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية”، مشيراً إلى أن “المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها”.

من جهة أخرى، شدد الملك الأردني على “ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

من جانبه، أكد السيسي “إدانة بلاده للاعتداءات التي تعرض لها الأردن وعدد من الدول العربية”، مشدداً على “رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بأمن المملكة واستقرارها وسيادتها”.

وكان ملك الأردن بحث خلال اتصال هاتفي الجمعة الماضية مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

وتصدت الدفاعات الجوية للجيش الأردني في وقت سابق اليوم لاعتداءات إيرانية بالصواريخ كانت تستهدف أراضي المملكة.