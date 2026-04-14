إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

أعلنت إيطاليا اليوم الثلاثاء، تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع “إسرائيل”، التي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا.

ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية للأنباء عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قولها في مدينة فيرونا اليوم: “في ضوء الوضع الراهن، قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل”.

يشار إلى أن الاتفاقية تشمل تبادل المعدات العسكرية، والأبحاث التقنية، ودعم الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وخاصة في قطاع الدفاع، وتسهيل البحث والتطوير في الشؤون العسكرية.

يشار إلى أن اتفاقية التعاون العسكري بين الجانبين وقعت عام 2003، وصدق عليها البرلمان الإيطالي عام 2005، ووفق الاتفاق السابق بين الحكومتين، فإن الاتفاقية تمدد تلقائياً في الـ 13 من نيسان بعد كل خمس سنوات.

وحسب الوكالة، فإن وقف التجديد هو “إشارة سياسية ضد الهجمات والغارات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في لبنان، وهو عمل أدانته إيطاليا وحكومات أوروبا بالفعل”.