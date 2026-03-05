تركيا تؤكد احتفاظها بحق الرد على أي مواقف عدائية

أنقرة-سانا

أكدت تركيا اليوم الخميس، قدرتها على ضمان أمن مواطنيها ومجالها الجوي مع الحفاظ على نهجها المسؤول بإعطاء الأولوية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك قوله في إحاطة إعلامية:

“نؤكد مجدداً أننا نحتفظ بالحق في الرد على المواقف العدائية، بغض النظر عن مصدرها، ونتابع التطورات بتنسيق وثيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفائنا الآخرين”.

وجاءت تصريحات أق تورك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء، إسقاط منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.

وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت يوم أمس الأربعاء السفير الإيراني في أنقرة، محمد حسن حبيب الله زاده، على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة المتعلقة بسقوط صاروخ إيراني في الأجواء التركية.