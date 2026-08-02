لأول مرة منذ 44 عاماً.. إغلاق محطة “باكش” النووية في المجر

بودابست-سانا

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماغيار اليوم الأحد، إغلاق محطة “باكش” النووية، المحطة الوحيدة في البلاد، بشكل كامل إثر الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ 44 عاماً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماديار قوله: “بسبب الانخفاض الإضافي في منسوب مياه الدانوب، ستُغلق إحدى آخر وحدتي التوليد العاملتين في محطة باكش النووية”، مضيفاً أن قدرة المحطة ستتراجع إلى 240 ميغاواط فقط قبل أن تتوقف عن العمل بالكامل غداً، للمرة الأولى منذ بدء تشغيلها قبل 44 عاماً.

وتقع المحطة جنوب العاصمة بودابست، وتؤمن نحو ثلث احتياجات المجر من الكهرباء، وتعتمد في تبريد مفاعلاتها على مياه نهر الدانوب، إلا أن تراجع هطول الأمطار وتوالي موجات الحر الشديد منذ أيار الماضي أسهما في انخفاض منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت الشركة المشغلة للمحطة حذرت، يوم الجمعة الماضي، من أن استمرار انخفاض منسوب مياه الدانوب قد يضطرها إلى وقف تشغيلها بالكامل بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية المجرية “هونغارومت”، من المتوقع أن يستمر الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، متجاوزاً 40 درجة مئوية، مع احتمال وصولها إلى 42 درجة يوم الخميس المقبل، وهو ما يعادل الرقم القياسي الوطني المسجل في وقت سابق من الصيف.