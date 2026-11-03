بارما يهزم أتالانتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم ‏

روما-سانا‏

فاز فريق بارما على أتالانتا اليوم بنتيجة ثلاثة ‏أهداف دون رد، في الجولة العاشرة من الدوري ‏الإيطالي لكرة القدم.‏

وافتتح جيوفاني فابيان التسجيل لبارما في الدقيقة ‌‏41، قبل أن يضيف دافيد زاباكوستا الهدف الثاني ‏في الدقيقة 47، ثم عزز سيمون لونتاني نتيجة ‏فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 58.‏

وبهذه النتيجة رفع بارما رصيده إلى 8 نقاط في ‏المركز 15، في حين تجمد رصيد أتالانتا عند 11 ‏نقطة في المركز 13. ‏

كما فاز فيورنتينا على ساسولو بأربعة أهداف ‏مقابل هدفين ليرفع فيورنتينا رصيده إلى 8 نقاط ‏في المركز 16، متقدماً على ساسولو الذي جاء في ‏المركز 17 بفارق الأهداف.‏

وفي ختام مباريات الجولة العاشرة، يتصدر لاتسيو ‏ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، يليه إنترميلان ‏في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ثم روما ثالثاً ‏برصيد 24 نقطة، و كومو رابعاً برصيد 23 نقطة ‏،وميلان خامساً برصيد 21 نقطة.‏