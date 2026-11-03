بارما يهزم أتالانتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم ‏

روما-سانا
فاز فريق بارما على أتالانتا اليوم بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وافتتح جيوفاني فابيان التسجيل لبارما في الدقيقة 41، قبل أن يضيف دافيد زاباكوستا الهدف الثاني في الدقيقة 47، ثم عزز سيمون لونتاني نتيجة فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 58.
وبهذه النتيجة رفع بارما رصيده إلى 8 نقاط في المركز 15، في حين تجمد رصيد أتالانتا عند 11 نقطة في المركز 13.
كما فاز فيورنتينا على ساسولو بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع فيورنتينا رصيده إلى 8 نقاط في المركز 16، متقدماً على ساسولو الذي جاء في المركز 17 بفارق الأهداف.
وفي ختام مباريات الجولة العاشرة، يتصدر لاتسيو ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، يليه إنترميلان في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ثم روما ثالثاً برصيد 24 نقطة، و كومو رابعاً برصيد 23 نقطة ،وميلان خامساً برصيد 21 نقطة.