الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: بارما يهزم أتالانتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بارما يهزم أتالانتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم ‏

222 بارما يهزم أتالانتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم ‏
سيموني لونتاني، مهاجم بارما، يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في شباك أتالانتا الإثنين في ختام منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي-صحيفة الرياضية

روما-سانا‏

فاز فريق بارما على أتالانتا اليوم بنتيجة ثلاثة ‏أهداف دون رد، في الجولة العاشرة من الدوري ‏الإيطالي لكرة القدم.‏

وافتتح جيوفاني فابيان التسجيل لبارما في الدقيقة ‌‏41، قبل أن يضيف دافيد زاباكوستا الهدف الثاني ‏في الدقيقة 47، ثم عزز سيمون لونتاني نتيجة ‏فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 58.‏

وبهذه النتيجة رفع بارما رصيده إلى 8 نقاط في ‏المركز 15، في حين تجمد رصيد أتالانتا عند 11 ‏نقطة في المركز 13. ‏

كما فاز فيورنتينا على ساسولو بأربعة أهداف ‏مقابل هدفين ليرفع فيورنتينا رصيده إلى 8 نقاط ‏في المركز 16، متقدماً على ساسولو الذي جاء في ‏المركز 17 بفارق الأهداف.‏

وفي ختام مباريات الجولة العاشرة، يتصدر لاتسيو ‏ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، يليه إنترميلان ‏في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ثم روما ثالثاً ‏برصيد 24 نقطة، و كومو رابعاً برصيد 23 نقطة ‏،وميلان خامساً برصيد 21 نقطة.‏

شرطة حماة يفوز على بنّش في مباراة ودية بكرة القدم
أهلي حلب يضم محترفين أجنبيين جديدين لتعزيز صفوف فريقه بكرة السلة
زيدان المرشح الأبرز لدى إدارة ريال مدريد لقيادة الفريق
المنتخب المغربي يواجه الإكوادور وباراغواي استعداداً لكأس العالم
اختتام دورة تأهيل حكام ألعاب القوى بدرجة مستجد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار