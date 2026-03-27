الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرتين معاديتين

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت مسيرتين معاديتين في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي قوله: “جرى اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية”.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.