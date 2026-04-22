اجتماع تنسيقي في الجامعة العربية تحضيراً للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس

القاهرة-سانا

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة اليوم، اجتماعاً تنسيقياً على مستوى المندوبين الدائمين، للتحضير للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمان يومي الـ 22 والـ 23 من حزيران القادم، وذلك بعد انقطاع دام سبع سنوات.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة في بيان نشر على موقعها أن الاجتماع ترأسه سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أمجد العضايلة، بصفته ممثل الدولة المضيفة للاجتماع الوزاري، فيما ترأس وفد الأمانة العامة السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وجرى خلال الاجتماع إطلاع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات اللوجستية والسياسية الخاصة بالاجتماع الوزاري المرتقب، ومناقشة مشروع الإعلان المقرر اعتماده بختام أعماله.

وأكد السفير منزلاوي أن استئناف عقد الاجتماعات الوزارية المشتركة يعكس حرص الجانبين العربي والأوروبي على تعزيز مسارات الحوار وتطوير آفاق التعاون المشترك، مشيراً إلى أن التعاون العربي الأوروبي يعد من أبرز أطر الشراكة التي تقيمها الجامعة العربية مع التكتلات الدولية.

ولفت المشاركون في الاجتماع إلى أن انعقاد الدورة السادسة يأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات وتحديات متزايدة تتطلب تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهتها، ولا سيما التهديدات التي تمس الأمن القومي العربي، مشددين على ضرورة أن يعكس الإعلان الختامي للاجتماع الوزاري مواقف واضحة تجاه حماية الأمن الإقليمي والدولي.

يُذكر أن أول اجتماع تنسيقي عربي تحضيري للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المشترك كان قد عُقد في الـ 23 من تشرين الأول عام 2012 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.