مسرحية “مقهى الدراويش”.. عرض غنائي في ثقافي طرطوس يوثق ‏حكايات الفقد والتمسك بالأرض

طرطوس-سانا

من مقهى يجمع حكايات أشخاص فرقتهم سنين الحرب تنطلق ‏مسرحية “مقهى الدراويش” لتروي تجارب إنسانية عن الفقد ‏والاغتراب والتمسك بالأرض، في عرض مسرحي غنائي ‏استضافه المركز الثقافي العربي في طرطوس.‏

حكايات ست شخصيات بين عامي 2011 و2022‏

ويروي العرض حكاية مجموعة من الشباب الذين دفعتهم الحرب ‏إلى مغادرة البلاد بحثاً عن الأمان وفرص حياة أفضل، ضمن ‏أحداث تمتد بين عامي 2011 و2022، وتقدم ست شخصيات ‏تتقاطع تجاربها في المقهى، من خلال أداء تمثيلي يتداخل فيه ‏الغناء والموسيقا.‏

والعمل المسرحي مأخوذ عن كتاب للكاتبين مصعب الشيخ علي وبانة ‏خضور، وأعدّه وأخرجه علي عبد الحميد، بالتعاون بين مديرية ‏المسارح والموسيقا والمسرح السوري في طرطوس، ومديرية ‏الثقافة في طرطوس، وفرقة صوت المسرحية، التابعة لنقابة ‏المهندسين السوريين – فرع طرطوس.‏

الموسيقا والغناء في تقديم الحكاية

قال معدّ العرض ومخرجه والممثل فيه علي عبد الحميد، في ‏تصريح لـ سانا: إن تقديم العمل بصيغة مسرحية شبه غنائية ‏يهدف إلى إيصال مضامينه الإنسانية من خلال الموسيقا والغناء ‏اللذين يؤديهما الممثلون.‏

وأوضح عبد الحميد، أنه يؤدي شخصية الموظف الذي حولته ‏الحرب إلى درويش، مشيراً إلى أن العمل شارك في مهرجان ‏سوريا المسرحي المركزي ضمن فعاليات مهرجان حماة الفرعي، ‏وعُرض في مصياف، ونالت الفنانة المؤدية لشخصية باسكال ‏جائزة أفضل ممثلة، لافتاً إلى أن نقص الدعم المادي واللوجستي ‏يشكل أبرز الصعوبات التي تواجه المسرح السوري، داعياً إلى ‏توفير الإمكانات اللازمة لاستمرار العروض.‏

باسكال.. رمز التمسك بالأرض

من جانبها، قالت الفنانة زهرة قصاب، مؤدية شخصية باسكال: ‏إن الشخصية ترمز إلى الوطن المتجذر بأرضه، فهي صاحبة ‏المقهى التي تجمع الشخصيات وتوفر لها الألفة والمحبة.‏

وأضافت، أن مغادرة الشخصيات تباعاً مقابل بقاء باسكال تعبر ‏عن التمسك بالأرض والانتماء إليها، مشيرة إلى شعورها بالقرب ‏من الشخصية خلال أدائها، وعودتها إلى المسرح بعد انقطاع دام ‏نحو 12 عاماً.‏

من جهتهما، قالت حلا حسين وعلا عطية، من لجنة النشاط ‏والإعلام في نقابة المهندسين: إن العرض يأتي ضمن أنشطة ‏النقابة لدعم المواهب الفنية والثقافية لدى المهندسين، وتسليط ‏الضوء على تجربة المهندسة والكاتبة بانة خضور، بالتنسيق مع ‏لجنة المهندسات السوريات.‏

فريق العمل

وشارك في التمثيل زهراء قصاب بشخصية باسكال، وليلى محمد ‏بشخصية سيما، ووسام عباس بشخصية بلال، وحسن محمد ‏بشخصية جوزيف، وحسين الحلو بشخصية أبو زياد، وحيدر ‏زيادة بشخصية هاني، وعلي عبد الحميد بشخصية الموظف.‏

وتولى سعدالله ميشال نعمة إدارة الفرقة، ورؤى أبو الجدايل إدارة ‏المنصة، وعلي عبد الله الديكور، ومحمد قهوجي الإضاءة، ‏وأحمد جمول الصوت، وخالد حمود الإكسسوار والأزياء، وأمجد ‏سيجري الموسيقا، وحمزة حمود الإيقاعات، فيما شاركت ‏المجموعة وزهراء قصاب في ألحان الأغاني.‏

ويأتي العرض ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الثقافية ‏والفنية في طرطوس، وتقديم المسرح مساحة للتعبير عن القضايا ‏الإنسانية والاجتماعية، وآثار الحرب في حياة الأفراد والمجتمع.‏