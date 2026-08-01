الجامعة العربية: الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مقبولة

القاهرة-سانا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم السبت، أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان غير مقبولة، ولا سيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي.

وأِشار فهمي في بيان على منصة “إكس” دعم جامعة الدول العربية الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً سافراً ومرفوضاً للقوانين والأعراف الدولية، ومشدداً على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

وأوضح الأمين العام أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركاً فورياً من المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة باعتبارها طرفاً راعياً للمفاوضات، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وكانت قوات الاحتلال نفّذت الخميس الماضي تفجيرات ضخمة جداً، في مناطق يحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت، تردد صداها بشكل هائل وغير مسبوق في مناطق الجنوب كافة، ووصلت تردداتها إلى منطقتي إقليم الخروب وخلدة.