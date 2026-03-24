أمير قطر يبحث هاتفياً مع أردوغان خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفياً اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن مباحثات الجانبين تناولت الجهود المبذولة ولا سيما التركية منها، لخفض التصعيد العسكري في المنطقة وتعزيز الاستقرار فيها.

وشملت المباحثات الثنائية تبادل وجهات النظر حول مواصلة التنسيق والحوار بين البلدين؛ بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم المصالح المشتركة.

كما تبادل الجانبان التعازي في ضحايا الطائرة المروحية التي سقطت في المياه الإقليمية القطرية، جراء عطل فني أثناء القيام بمهمة روتينية.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره التركي هاكان فيدان طالبا أمس الإثنين، بالعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب الحكمة ولغة العقل؛ لاحتواء التصعيد في المنطقة.

ويتعرض عدد من دول المنطقة، من بينها قطر لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ 28 من شباط الماضي؛ ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.