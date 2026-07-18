الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية واندلاع حريق في محطة كهرباء

الكويت-سانا

أعلن الجيش الكويتي اليوم السبت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية إيرانية استهدفت البلاد، فيما أفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باندلاع حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه نتيجة الهجوم.

وقال الجيش الكويتي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من جهتها، أوضحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الهجوم على محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، ما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد حفاظاً على سلامة المحطة والعاملين فيها وضمان استقرار المنظومة الكهربائية.

وأضافت الوزارة: إن فرق الطوارئ التابعة لها، بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المعنية، باشرت التعامل مع الحريق، مؤكدة تفعيل خطط الطوارئ والإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان استمرارية واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية والحد من أي تأثير محتمل على الخدمة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه المرحلة، والتعاون مع الفرق الفنية، كما حثت على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس الجمعة أن الاعتداءات الإيرانية على البلاد أدت إلى إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في عدد من المنشآت الحيوية والمدنية من بينها إحدى المحطات الكهربائية.