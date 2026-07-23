الجيش الأمريكي يبدأ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية إيرانية

واشنطن-سانا‏

أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات على مواقع وأهداف عسكرية إيرانية.‏

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن القوات الأمريكية بدأت عند الساعة ‏الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة تنفيذ ضربات إضافية على أهداف عسكرية داخل إيران، ‏بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.‏

وأضاف البيان أن العملية تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين، والسفن التجارية العابرة للمياه ‏الإقليمية.‏

وكان ترامب أعلن، في الـ8 من تموز الجاري، انتهاء العمل رسمياً بوقف إطلاق النار مع إيران، عقب استهداف طهران ‏ثلاث سفن شحن تجارية، وناقلات نفط في مضيق هرمز باستخدام طائرات مسيّرة.‏