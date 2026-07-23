الجيش الأمريكي يبدأ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية إيرانية

واشنطن-سانا
أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات على مواقع وأهداف عسكرية إيرانية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن القوات الأمريكية بدأت عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة تنفيذ ضربات إضافية على أهداف عسكرية داخل إيران، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف البيان أن العملية تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين، والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية.
وكان ترامب أعلن، في الـ8 من تموز الجاري، انتهاء العمل رسمياً بوقف إطلاق النار مع إيران، عقب استهداف طهران ثلاث سفن شحن تجارية، وناقلات نفط في مضيق هرمز باستخدام طائرات مسيّرة.