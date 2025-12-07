ارتقاء فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطينيان مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص باتجاه سيارة في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، ما أدى لارتقاء فلسطينيين اثنين، في حين منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب لإسعافهما.

وارتقى شاب فلسطيني أمس، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، في قرية أودلا جنوب نابلس، بينما تواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، من خلال الاعتداء عليهم والتنكيل بهم، إضافة إلى تدمير منازلهم وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.