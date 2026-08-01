مهمة “أسبيدس” تؤمن عبور سفينة تجارية عبر البحر الأحمر

بروكسل-سانا

أعلنت عملية “يونافور أسبيدس” التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم السبت، أن سفينة تجارية أنهت رحلتها عبر البحر الأحمر بسلام تحت حماية الفرقاطة الإيطالية “بيرغاميني”.

وأكدت العملية عبر منصة “إكس”، أن مهمتها دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على سلامة الممرات البحرية ودعم الاستقرار الإقليمي، من خلال حماية حركة الملاحة في المنطقة.

وكانت “أسبيدس” حذرت في 28 تموز الماضي من عواقب بيئية جراء استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الأمنية في البحر الأحمر، والتي أثرت في حركة الشحن التجاري ودفعَت عدداً من السفن إلى تغيير مساراتها، ما زاد من الضغوط على أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

يشار إلى أن مهمة “أسبيدس” عملية عسكرية بحرية دفاعية تابعة للاتحاد الأوروبي، أُطلقت في شباط ‌‏2024، وتم تمديدها مؤخراً حتى الـ 26 من شباط 2027، وتهدف بشكل أساسي إلى حماية ‏الملاحة الدولية، ومرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والممرات البحرية ‏الحيوية الأخرى.