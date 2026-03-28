إحباط هجوم بعبوة ناسفة أمام مقر “بنك أوف أميركا” في العاصمة الفرنسية

باريس-سانا

أحبطت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، محاولة هجوم بعبوة ناسفة أمام مقر المؤسسة المصرفية الأميركية “بنك أوف أميركا” في العاصمة باريس.

ونقلت فرانس برس عن مصادر مطلعة قولها: إن الحادثة وقعت فجر اليوم في شارع “دو لا بويتي” غرب وسط باريس، حيث تمكنت قوات الأمن من توقيف رجل بعد أن وضع عبوة ناسفة يدوية الصنع أمام المبنى.

وذكرت المصادر أن العبوة تتكون من وعاء بسعة نحو خمسة ليترات، ويحتوي على سائل يُرجح أنه من المواد الهيدروكربونية، إضافة إلى آلية تفجير.

ولم تعلن السلطات الفرنسية حتى الآن عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بدوافع المشتبه به أو خلفياته، بينما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، حيث تتولى النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق في محاولة الهجوم.

وأصيبت ثلاث نساء في كانون الأول الماضي إثر تعرضهن للطعن في مترو باريس، على يد شخص لاذ بالفرار قبل أن يُقبض عليه قرب العاصمة.