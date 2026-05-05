مصر للطيران تعلق رحلاتها المتجهة إلى دبي والشارقة وأبو ظبي

القاهرة-سانا

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الإثنين تعليق رحلاتها إلى دبي والشارقة وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك حتى إشعار آخر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الشركة قولها في بيان: “إنه في ضوء مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وبناءً على التعليمات الصادرة من السلطات المعنية بدولة الإمارات، تعلن مصر للطيران عن تعليق جميع رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى كل من دبي والشارقة وأبوظبي، وذلك اعتباراً من تاريخه ولحين إشعار آخر”.

وأكدت مصر للطيران أنها تتابع الموقف أولاً بأول على مدار الساعة، من خلال مركز العمليات المتكامل (IOCC) لتقييم الوضع بالتنسيق مع السلطات المعنية بمطارات المدن المذكورة أعلاه، وأنها ستقوم بإبلاغ عملائها بأي تحديثات فور صدورها.

وأصيب 3 أشخاص بجروح، جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية اليوم، استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات العربية المتحدة.