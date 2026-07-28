انتشال جثة عقب انهيار أرضي في منجم للذهب بجزر سليمان

هونيارا-سانا
أعلنت شرطة جزر سليمان، اليوم الثلاثاء، انتشال جثة رجل من موقع انهيار أرضي وقع في منجم «غولد ريدج» للذهب، فيما لم يتضح بعد عدد الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها في بيان: إن الانهيار وقع في إحدى حفر المنجم، الذي يبعد نحو 25 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة هونيارا، مشيرة إلى أنه لا يزال من المبكر تحديد عدد الأشخاص المدفونين تحت الركام.
وأوضحت الشرطة أن عشر أسر أبلغت مركز شرطة تيتيري بفقدان أفراد من عائلاتها كانوا موجودين في موقع المنجم وقت وقوع الانهيار.
وقال القائم بأعمال مفوض الشرطة جيمس أيتوريا: إن عناصر الشرطة ومسؤولي الأمن في المنجم يعملون على وضع خطة مشتركة لمواصلة عمليات البحث وانتشال الضحايا، في حين استعانت فرق الإنقاذ بآليات وجرافات لإزالة الصخور الكبيرة وكميات الركام المتراكمة.
ودعت الشرطة السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث، حرصاً على سلامتهم وإفساح المجال أمام فرق الإنقاذ لمتابعة عملها، بالتزامن مع بدء التحقيق في ملابسات الانهيار.
ويعد منجم «غولد ريدج» من المنشآت المهمة لاقتصاد جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادئ، وبدأت أعمال توسعته خلال العام الماضي.