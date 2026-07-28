انتشال جثة عقب انهيار أرضي في منجم للذهب بجزر سليمان

هونيارا-سانا‏

أعلنت شرطة جزر سليمان، اليوم الثلاثاء، انتشال جثة رجل من موقع انهيار ‏أرضي وقع في منجم «غولد ريدج» للذهب، فيما لم يتضح بعد عدد الأشخاص ‏العالقين تحت الأنقاض.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها في بيان: إن الانهيار وقع في إحدى ‏حفر المنجم، الذي يبعد نحو 25 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة هونيارا، مشيرة ‏إلى أنه لا يزال من المبكر تحديد عدد الأشخاص المدفونين تحت الركام.‏

وأوضحت الشرطة أن عشر أسر أبلغت مركز شرطة تيتيري بفقدان أفراد من ‏عائلاتها كانوا موجودين في موقع المنجم وقت وقوع الانهيار.‏

وقال القائم بأعمال مفوض الشرطة جيمس أيتوريا: إن عناصر الشرطة ومسؤولي ‏الأمن في المنجم يعملون على وضع خطة مشتركة لمواصلة عمليات البحث ‏وانتشال الضحايا، في حين استعانت فرق الإنقاذ بآليات وجرافات لإزالة الصخور ‏الكبيرة وكميات الركام المتراكمة.‏

ودعت الشرطة السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث، حرصاً على سلامتهم ‏وإفساح المجال أمام فرق الإنقاذ لمتابعة عملها، بالتزامن مع بدء التحقيق في ‏ملابسات الانهيار.‏

ويعد منجم «غولد ريدج» من المنشآت المهمة لاقتصاد جزر سليمان الواقعة في ‏المحيط الهادئ، وبدأت أعمال توسعته خلال العام الماضي.‏