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ديبورتيفو لاكورونيا يفوز على اوساسونا في الدوري الإسباني ‏لكرة القدم ‏

gettyimages 2303195483 612x612 easy resize com2026 11 3 0 27 ديبورتيفو لاكورونيا يفوز على اوساسونا في الدوري الإسباني ‏لكرة القدم ‏
فريق ديبورتيفو لاكورونيا-Yallakora

مدريد-سانا

حقق فريق ديبورتيفو لاكورونيا فوزاً ثميناً على اوساسونا بنتيجة ‏هدفين مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة ‏من الدوري الإسباني لكرة القدم.‏

وافتتح المهاجم انتي بوديميرالتسجيل لاوساسونا في الدقيقة 32، ‏قبل أن يتمكن ماريو سوريانو من تعديل النتيجة في الدقيقة 64، ‏ثم تمكن بيل نسونغو من حسم النتيجة وتسجيل الهدف الثاني في ‏الدقيقة 87‏.
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وبهذا الفوز رفع ديبورتيفو لاكورونيا رصيده إلى 14 نقطة في ‏المركز الثامن، فيما تجمد رصيد اوساسونا عند 11 نقطة في ‏المركز الخامس عشر.‏

وفي ختام مباريات الجولة الحادية عشرة، يتصدر برشلونة ترتيب ‏الدوري برصيد 30 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ‏برصيد 28 نقطة، ثم ريال مدريد ثالثاً برصيد 27 نقطة، وريال ‏بيتيس رابعاً برصيد 23 نقطة، وريال سوسيداد برصيد 19 نقطة.‏

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