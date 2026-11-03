ديبورتيفو لاكورونيا يفوز على اوساسونا في الدوري الإسباني ‏لكرة القدم ‏

مدريد-سانا
حقق فريق ديبورتيفو لاكورونيا فوزاً ثميناً على اوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح المهاجم انتي بوديميرالتسجيل لاوساسونا في الدقيقة 32، قبل أن يتمكن ماريو سوريانو من تعديل النتيجة في الدقيقة 64، ثم تمكن بيل نسونغو من حسم النتيجة وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87.
وبهذا الفوز رفع ديبورتيفو لاكورونيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد اوساسونا عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفي ختام مباريات الجولة الحادية عشرة، يتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، ثم ريال مدريد ثالثاً برصيد 27 نقطة، وريال بيتيس رابعاً برصيد 23 نقطة، وريال سوسيداد برصيد 19 نقطة.