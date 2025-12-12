بريطانيا تفرض عقوبات على 4 من قادة قوات الدعم السريع في السودان

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على أربعة من قادة قوات الدعم السريع في السودان اليوم، بتهمة ارتكاب فظائع وجرائم مروعة خلال الحرب التي تخوضها مع الجيش السوداني.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزيرة الخارجية البريطانية “إيفيت كوبر” قولها: إنّ “العقوبات التي فُرِضَت على قادة قوات الدعم السريع تستهدف بشكل مباشر أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء”، مضيفة: إنّ “الأدلة الدامغة على هذه الجرائم الشنيعة، من إعدامات جماعية وتجويع واستخدام الاغتصاب بشكل ممنهج ومتعمد كسلاح حرب، لن تمر من دون عقاب”.

ومن بين مسؤولي قوات الدعم السريع الذين شملتهم العقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد القوات محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب “حميدتي”.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في تشرين الثاني الماضي عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو.

كما طالت العقوبات البريطانية ثلاثة مسؤولين آخرين من قوات الدعم السريع، من بينهم قائد منطقة شمال دارفور، بتهمة التورط في الفظائع المرتكبة في مدينة الفاشر، عاصمة الإقليم.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأول، فرض عقوبات على شبكة تضم أفراداً معظمهم من كولومبيا، متهمةً إياها بتجنيد مقاتلين لصالح قوات الدعم السريع في السودان، وذلك في وقت تكثّف فيه واشنطن جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

يذكر أنّ السودان يشهد منذ نيسان 2023 حرباً دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون شخص داخل السودان وخارجه، فضلاً عن تدمير واسع للبنية التحتية، ما دفع الأمم المتحدة لوصف الوضع هناك بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.