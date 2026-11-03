الجامعة العربية تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في ‏مياه الخليج‏

القاهرة-سانا‏

أدانت جامعة الدول العربية اليوم الإثنين بأشد العبارات، ‏استهداف ناقلة غاز طبيعي تابعة لشركة قطر لنقل ‏الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في مياه ‏الخليج العربي.‏

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وأكدت الجامعة، في بيان نشرته على موقعها على ‏منصة إكس، أن استهداف السفن التجارية يشكل تهديداً ‏خطيراً لسلامة الملاحة البحرية وأطقم السفن، وينتهك ‏قواعد القانون الدولي، فضلاً عن تداعياته على أمن ‏إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.‏

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وجددت الجامعة تضامنها الكامل مع دولة قطر، ‏ودعمها للجهود الرامية إلى كشف ملابسات الحادث ‏وتحديد المسؤولين عنه، مشددة على ضرورة ضمان ‏حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن التجارية وحماية ‏حركة التجارة الدولية.‏

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ودعت الجامعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ‏في التصدي للاعتداءات التي تستهدف ناقلات الطاقة ‏والسفن والمنشآت المدنية، وتعزيز التعاون الإقليمي ‏والدولي للحفاظ على أمن الممرات البحرية وخفض ‏التصعيد في المنطقة.‏

وكانت شركة “ناقلات” أعلنت في وقت سابق تعرض ‏إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم ‏بأجسام ‏مجهولة في مياه الخليج مساء يوم الجمعة الماضي.‏