الجامعة العربية تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في ‏مياه الخليج‏

القاهرة-سانا
أدانت جامعة الدول العربية اليوم الإثنين بأشد العبارات، استهداف ناقلة غاز طبيعي تابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي.
وأكدت الجامعة، في بيان نشرته على موقعها على منصة إكس، أن استهداف السفن التجارية يشكل تهديداً خطيراً لسلامة الملاحة البحرية وأطقم السفن، وينتهك قواعد القانون الدولي، فضلاً عن تداعياته على أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.
وجددت الجامعة تضامنها الكامل مع دولة قطر، ودعمها للجهود الرامية إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، مشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن التجارية وحماية حركة التجارة الدولية.
ودعت الجامعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي للاعتداءات التي تستهدف ناقلات الطاقة والسفن والمنشآت المدنية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على أمن الممرات البحرية وخفض التصعيد في المنطقة.
وكانت شركة “ناقلات” أعلنت في وقت سابق تعرض إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء يوم الجمعة الماضي.