لبنان يدين تهديدات ميليشيا الحوثي ضد السعودية ويؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة

بيروت-سانا

أدان لبنان بأشد العبارات التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضدّ السعودية، بما في ذلك التهديد بفرض حظر على الملاحة البحريّة عبر مضيق باب المندب، معتبراً أنها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الأربعاء: “يؤكد لبنان ضرورة احترام حرية الملاحة، والتنفيذ الكامل للقرارات الدولية، بما يضمن دعم الشرعيّة اليمنيّة، وانسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها”.



كما أدانت الخارجية اللبنانية الاعتداءات الإيرانيّة الأخيرة التي استهدفت أراضي الأردن والبحرين والكويت، معتبرة إياها انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.



وأكدت الخارجية تضامن لبنان الكامل مع السعودية والأردن والبحرين، والكويت، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.



وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن صعّدت، أول أمس ‏الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ‏ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية الأمر الذي لاقى إدانة عربية ودولية واسعة.