الأمم المتحدة: 9 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إضافية لمواجهة الشتاء في أربعة بلدان

جنيف-سانا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، أن نحو 9 ملايين شخص في سوريا ولبنان وأوكرانيا وأفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إضافية لمواجهة ظروف الشتاء المقبل، في ظل تراجع التمويل وارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المفوضية قولها في بيان بمناسبة إطلاق نداء لجمع التبرعات: “إنها تسعى إلى تأمين ما لا يقل عن 50 مليون دولار لتوفير المساعدات الشتوية للمحتاجين في البلدان الأربعة، بزيادة نحو 3 ملايين دولار على المبلغ الذي جُمع خلال العام الماضي”.

وأشارت المفوضية إلى عودة ملايين اللاجئين إلى سوريا عقب سقوط النظام البائد، محذّرة من أن نقص التمويل اللازم لتوفير المأوى والملابس ووقود التدفئة قد يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية للعائدين مع حلول فصل الشتاء.

أما في لبنان، فتوقعت المفوضية أن يحتاج نحو 300 ألف شخص إلى مساعدات شتوية، مشيرة إلى أنها لن تتمكن، في ظل محدودية التمويل، من الوصول إلا إلى نصف هذا العدد.

وفي أوكرانيا، أشارت المفوضية إلى أن البلاد تستعد للشتاء الخامس منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر، لافتة إلى أن تصاعد الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب انقطاع الكهرباء، يزيد من معاناة السكان.

أما في أفغانستان، فأوضحت المفوضية أن نحو 4 ملايين أفغاني عادوا من باكستان وإيران بين كانون الثاني 2025 وتموز 2026، في وقت يواجه فيه كثير منهم صعوبات معيشية ونقصاً في الموارد اللازمة لإعادة بناء حياتهم.

وفي هذا السياق، قالت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية، دومينيك هايد: “إن الموارد المتاحة شحيحة والتكاليف تتزايد بوتيرة متسارعة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي”، محذرة من أن ملايين الأشخاص في البلدان المتضررة من النزاعات يواجهون خطر التعرض للبرد القارس من دون حماية كافية.

وأضافت هايد أن توفير المساعدات والحماية اللازمة لهؤلاء الأشخاص “بات أمراً ملحاً”، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ونقص الوقود المستخدم للتدفئة والطهي، ما يزيد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية خلال فصل الشتاء.

وبحسب بيانات المفوضية، بلغ عدد النازحين قسراً حول العالم نحو 117.8 ملايين شخص مع نهاية عام 2025، مقارنة بـ123.2 مليون في عام 2024، فيما اضطرت المنظمة إلى تقليص عدد موظفيها نتيجة خفض ميزانيتها.

وكانت المفوضية طلبت 8.5 مليارات دولار لتمويل برامجها خلال عام 2026، إلا أن التمويل الذي حصلت عليه لم يتجاوز 3 مليارات دولار حتى التاسع من تشرين الأول الماضي.