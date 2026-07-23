دول الخليج العربية والأردن تدين الاعتداءات الإيرانية وتدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها

الرياض-سانا



أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة أن الهجمات التي تنفذها إيران ووكلاؤها منذ 28 شباط 2026، وتصاعدت بعد مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في 17 حزيران، استهدفت منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات والبنى التحتية المدنية، ولا سيما في البحرين والكويت والأردن.



وأكدت الدول السبع في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مجددة تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومواطنيها وبنيتها التحتية.



ورحبت بقرار الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة، داعية بغداد إلى مواصلة إجراءاتها لمنع الفصائل والميليشيات الموالية لإيران من تنفيذ هجمات ضد دول المنطقة، كما دعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الإيرانية، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها.



وجددت الدول السبع التزامها بحماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، إضافة إلى دعم المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة اليمنية.



ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول الخليج والأردن، وسط تحذيرات دولية متصاعدة من خطورة الممارسات والتهديدات المستمرة من قبل إيران وميليشيا الحوثي، والتي تمس حركة التجارة وإمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر والخليج العربي.



وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت مؤخراً، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، واستهدفت سفينة تابعة لشركة سعودية.