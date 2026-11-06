دراسة: دواء الراباميسين يحسّن تدفق الدم إلى الدماغ لدى حاملي جين مرتبط بالزهايمر

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن دواء «راباميسين» (Rapamycin)، المعروف باستخداماته الطبية وأبحاثه المرتبطة بإبطاء الشيخوخة، قد يسهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ لدى الأشخاص الحاملين للمتغير الجيني APOE4، المرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وذلك بعد تناوله بجرعات منخفضة لمدة أربعة أسابيع.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي أمس الخميس، أن الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة ميسوري-كولومبيا، شملت بالغين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاماً، وأظهرت تحسناً في تدفق الدم إلى الدماغ لدى المشاركين الحاملين للمتغير الجيني، دون تسجيل التأثير نفسه لدى غير الحاملين له.

وسجلت النساء الحاملات للمتغير الجيني أكبر تحسن في تدفق الدم، ما قد يساعد مستقبلاً في تحديد الفئات الأكثر استفادة من التدخلات العلاجية وفق خصائصها الوراثية.

وتكتسب النتائج، المنشورة في مجلة «تدفق الدم الدماغي والأيض»، أهمية من أن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ قد يسبق ظهور أعراض مرض الزهايمر بسنوات، ومنها ضعف الذاكرة والتراجع في القدرات المعرفية.

واستندت الدراسة إلى أبحاث سابقة أجريت على فئران تحمل المتغير الجيني نفسه، أظهرت أن العلاج بالراباميسين ساعد في تحسين تدفق الدم والحد من بعض مظاهر شيخوخة الدماغ.

وأشار الباحثون إلى أن اختلاف الاستجابة للعلاج بين المشاركين، ولا سيما التحسن الأكبر لدى النساء، يبرز أهمية مراعاة العوامل الوراثية والفروق الفردية عند تطوير العلاجات، وخصوصاً أن النساء يشكلن نحو ثلثي المصابين بمرض الزهايمر.

وأكد الباحثون ضرورة إجراء تجارب سريرية أوسع وعلى مدى زمني أطول لتقييم سلامة الراباميسين وفاعليته في تحسين صحة الدماغ، مشددين على أن النتائج الحالية لا تثبت قدرته على الوقاية من الزهايمر أو علاجه.

والزهايمر مرض عصبي تدريجي يصيب الدماغ، ويُعد أكثر أسباب الخرف شيوعاً، ويؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وموتها تدريجياً، ما يسبب تراجعاً في الذاكرة والتفكير والقدرات العقلية، ويؤثر في قدرة المصاب على أداء أنشطته اليومية.