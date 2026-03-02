وزيرا الخارجية التركي والأردني يبحثان الأوضاع الأمنية في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأناضول عن الخارجية التركية قولها: إن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة في المنطقة من منظور سياسي وأمني وإنساني.

وبحث الطرفان أيضاً الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء التصعيد في المنطقة، وخفض التوترات، وتعزيز المبادرات الدبلوماسية مع الجهات الفاعلة ذات الصلة.

ومنذ السبت الماضي، تتصاعد الضربات المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.