وزيرا الخارجية التركي والأردني يبحثان الأوضاع الأمنية في المنطقة

photo 2026 03 02 19 35 07 وزيرا الخارجية التركي والأردني يبحثان الأوضاع الأمنية في المنطقة
فيدان ونظيره الأردني يبحثان التصعيد الحاصل في المنطقة-الأناضول

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأناضول عن الخارجية التركية قولها: إن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة في المنطقة من منظور سياسي وأمني وإنساني.

وبحث الطرفان أيضاً الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء التصعيد في المنطقة، وخفض التوترات، وتعزيز المبادرات الدبلوماسية مع الجهات الفاعلة ذات الصلة.

ومنذ السبت الماضي، تتصاعد الضربات المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.

