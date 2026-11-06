كيف تحمي نفسك من شراء الذهب المغشوش؟ تاريخ النشر: 2026/11/06 12:06 مساءً اخر تحديث: 2026/11/06 12:06 مساءً تعرّف إلى أبرز أساليب التلاعب بالمشغولات الذهبية، والوثائق التي تحمي حقوقك عند الشراء، والعقوبات القانونية بحق المخالفين. 25 فريقاً و6 أسرة إسعافية.. جاهزية ميدانية متكاملة لتأمين زوار معرض دمشق الدولي بعد سنوات من التعطل.. آبار دير الزور تدخل مسار إعادة التأهيل 21 آب 2013 ذكرى أكبر مجزرة بالسلاح الكيماوي “عينك على حلب”.. تطبيق إلكتروني لمحافظة حلب فيلم “الجانب الآخر من الشمس” يحمل ذاكرة الناجين من الاعتقال إلى المحافل السينمائية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التلاعب بالمشغولات الذهبية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية انطلاق القافلة السابعة لعودة 847 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية آخر الأخبار انفوغراف كيف تحمي نفسك من شراء الذهب المغشوش؟ منوعات دراسة: دواء الراباميسين يحسّن تدفق الدم إلى الدماغ لدى حاملي جين مرتبط بالزهايمر دولي أمير قطر وترامب يبحثان خفض التصعيد في المنطقة