الاتحاد الأوروبي ولبنان يعززان التعاون في النقل والطاقة والبيئة والمياه

بروكسل-سانا‏

أكد الاتحاد الأوروبي ولبنان تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والطاقة ‏والبيئة والمياه، خلال الاجتماع الرابع للجنة الفرعية المعنية بهذه القطاعات، الذي ‏عقد في بروكسل في إطار اتفاقية الشراكة بين الجانبين.‏

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، عن الاتحاد الأوروبي قوله في بيان: إن ‏الاجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بسياسات النقل، وتطوير البنية التحتية ‏للطيران المدني والنقل البحري والبري في لبنان، مع التأكيد على أهمية تنفيذ ‏إصلاحات لتحسين الكفاءة والسلامة.‏

كما بحث الجانبان سبل دعم قطاع الطاقة في لبنان، بما في ذلك تعزيز إنتاج الطاقة ‏المتجددة والربط الإقليمي، إضافة إلى التعاون في مجالات حماية البيئة، وإدارة ‏النفايات، والحفاظ على التنوع البيولوجي.‏

وفي قطاع المياه، ناقش الطرفان تنفيذ خطة تعافي القطاع وتعزيز الإدارة المستدامة ‏للموارد المائية، إلى جانب التحديات المناخية التي تؤثر في مختلف القطاعات.‏

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر في الرابع من حزيران الماضي، حزمة دعم ‏جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز ‏قدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية ودعم الاستقرار في البلاد.‏