الاتحاد الأوروبي ولبنان يعززان التعاون في النقل والطاقة والبيئة والمياه

بروكسل-سانا
أكد الاتحاد الأوروبي ولبنان تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والطاقة والبيئة والمياه، خلال الاجتماع الرابع للجنة الفرعية المعنية بهذه القطاعات، الذي عقد في بروكسل في إطار اتفاقية الشراكة بين الجانبين.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، عن الاتحاد الأوروبي قوله في بيان: إن الاجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بسياسات النقل، وتطوير البنية التحتية للطيران المدني والنقل البحري والبري في لبنان، مع التأكيد على أهمية تنفيذ إصلاحات لتحسين الكفاءة والسلامة.
كما بحث الجانبان سبل دعم قطاع الطاقة في لبنان، بما في ذلك تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة والربط الإقليمي، إضافة إلى التعاون في مجالات حماية البيئة، وإدارة النفايات، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي قطاع المياه، ناقش الطرفان تنفيذ خطة تعافي القطاع وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، إلى جانب التحديات المناخية التي تؤثر في مختلف القطاعات.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر في الرابع من حزيران الماضي، حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية ودعم الاستقرار في البلاد.