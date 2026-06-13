ترامب يشارك في قمة السبع بفرنسا ويلتقي ماكرون وقادة من الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

كشف مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب سيُجري خلال قمة مجموعة السبع المرتقبة هذا الأسبوع في فرنسا جملةً من اللقاءات الثنائية مع قادة إقليميين ودوليين، فيما أعلن الإليزيه عن استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيرَه الأمريكي على مأدبة عشاء في قصر فرساي يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين قولهم: إن ترامب سيعقد اجتماعات منفصلة مع قادة كل من مصر وقطر والإمارات وفرنسا والهند، إلى جانب جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة، مشيرين إلى أنه لا يُخطط لعقد لقاء ثنائي رسمي بين الزعيمين.

وأفاد أحد المسؤولين، بأن ترامب يعتزم طرح ملفات ذات اهتمام مشترك مع القادة المشاركين، تشمل النمو الاقتصادي والتنمية ومتانة سلاسل الإمداد والهجرة غير الشرعية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن العمل على تعزيز سلاسل توريد المعادن الحرجة اللازمة للتقنيات المتقدمة.

وتنعقد قمة مجموعة السبع هذا العام في فرنسا في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، إذ تتصدر جدول أعمالها ملفات شائكة في مقدمتها مآلات الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بات وشيكاً وفق تصريحات أمريكية وباكستانية صدرت اليوم.

وتضم المجموعة كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، وتُعقد قممها سنوياً لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية الكبرى على الساحة الدولية.