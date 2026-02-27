أردوغان: تركيا تشهد نهضة تاريخية بشتى المجالات

photo 2026 02 27 14 54 25 أردوغان: تركيا تشهد نهضة تاريخية بشتى المجالات
الرئيس التركي _ الأناضول

أنقرة-سانا

أكدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تشهد نهضة كبرى في شتى المجالات خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله خلال مأدبة إفطار رمضانية في المجمع الرئاسي بأنقرة أمس الخميس: “إنّ تركيا تشهد تحولاً تاريخياً في جميع المجالات تقريباً، بما في ذلك الصناعات الدفاعية والسياحة والتعليم والتجارة والصحة والتكنولوجيا”، منوهاً بجهود الشباب التركي وكفاءته في كل القطاعات.

وحققت تركيا هذا العام قفزات نوعية في مختلف المجالات الاستراتيجية، حيث أصبحت الصناعات الدفاعية إحدى الركائز الأساسية لقوتها دولياً، وانتقلت من مرحلة الاستيراد إلى تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

ورغم التحديات التضخمية، واصل الاقتصاد التركي تسجيل أرقام قياسية في الصادرات والاستثمارات هذا العام.

