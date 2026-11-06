أمير قطر وترامب يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الجانبين استعرضا الجهود الدولية، ولا سيما المساعي القطرية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية ودعم المسار التفاوضي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أمير قطر أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات، وتجنب المزيد من التصعيد، وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة.
يشار إلى أن قطر أكدت في الرابع من الشهر الجاري مواصلة جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وتبادل المقترحات الرامية إلى تجاوز الخلافات بينهما، مشيرة إلى استمرار انخراط الطرفين في المسار التفاوضي ومراجعة المقترحات المطروحة رغم التصعيد الذي تشهده المنطقة، محذرة من تداعيات أي تصعيد جديد.