أمير قطر وترامب يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا‏

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، العلاقات ‏الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض ‏التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الجانبين استعرضا الجهود الدولية، ولا سيما المساعي القطرية لتقريب وجهات النظر ‏بين الأطراف المعنية ودعم المسار التفاوضي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في ‏المنطقة.‏

وأكد أمير قطر أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات، وتجنب المزيد من التصعيد، وضمان ‏حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة.‏

يشار إلى أن قطر أكدت في الرابع من الشهر الجاري مواصلة جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات ‏المتحدة وإيران وتبادل المقترحات الرامية إلى تجاوز الخلافات بينهما، مشيرة إلى استمرار انخراط الطرفين في المسار ‏التفاوضي ومراجعة المقترحات المطروحة رغم التصعيد الذي تشهده المنطقة، محذرة من تداعيات أي تصعيد جديد.‏