ترامب يتوعد بقصف “جبل الفأس”.. الموقع النووي الأكثر غموضاً وتحصيناً في إيران

واشنطن-سانا

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلناً أن الولايات المتحدة ستقصف “جبل الفأس” قرب منشأة نطنز النووية “قريباً جداً”، في تهديد جديد يستهدف أحد أكثر المواقع النووية الإيرانية تحصيناً، وذلك بالتزامن مع تزايد التصعيد واتساع الضغوط العسكرية على طهران، في مؤشر على أن المنشآت النووية العميقة ما زالت تتصدر أولويات واشنطن.

تهديد مباشر

وقال ترامب اليوم الثلاثاء: الولايات المتحدة ستقصف قريباً جداً موقع بيكاكس ماونتن، أي جبل الفأس الواقع بالقرب من منشأة نطنز، والذي يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على أعماق كبيرة، ويُعتقد أنهما خارج نطاق تأثير معظم القنابل الخارقة للتحصينات الموجودة حالياً في الترسانة الأمريكية، مضيفاً أن الموقع يرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلته رويترز.

ويعد هذا التصريح أول إعلان مباشر من ترامب يحدد الموقع بوصفه هدفاً عسكرياً وشيكاً، بعدما كان قد لوح خلال الأسابيع الماضية بإمكانية استهدافه في حال تعثر الجهود الرامية إلى احتواء البرنامج النووي الإيراني.

لماذا جبل الفأس؟

ويقع الموقع على بعد نحو 1.6 كيلومتر من منشأة نطنز، ويعتقد، وفق تقارير نقلتها رويترز ومراكز أبحاث متخصصة في الانتشار النووي، أنه يضم شبكة أنفاق عميقة شيدت داخل جبل بهدف حماية المنشآت الحساسة من الهجمات الجوية.

ويشير خبراء إلى أن الموقع قد يكون مخصصاً لإنتاج وتجميع أجهزة الطرد المركزي المتطورة أو لإيواء أجزاء من البرنامج النووي الإيراني بعيداً عن متناول الضربات التقليدية، بينما لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن من إجراء عمليات تفتيش مباشرة داخله.

تحد عسكري

ويطرح “جبل الفأس” تحدياً عسكرياً مختلفاً عن بقية المنشآت النووية الإيرانية، إذ يرى خبراء أن عمقه الكبير وطبيعة تحصيناته يجعلان استهدافه أكثر تعقيداً من منشأتي نطنز وفوردو، وقد يتطلب استخدام ذخائر خارقة للتحصينات وقدرات استخباراتية عالية الدقة لتقييم نتائج أي هجوم، وفق تقديرات نقلتها رويترز، ومعهد العلوم والأمن الدولي.

رسالة تتجاوز المنشأة

ولا يقتصر التصعيد الأمريكي على الموقع نفسه، بل يحمل رسالة أوسع مفادها أن واشنطن ما زالت تعتبر البرنامج النووي الإيراني هدفاً رئيسياً في المواجهة الحالية، حتى بعد الضربات التي طالت منشآت نووية أخرى خلال الأشهر الماضية.

ويرى محللون أن إعادة تسليط الضوء على “جبل الفأس” تعكس قناعة أمريكية بأن إيران واصلت تعزيز حماية منشآتها النووية عبر نقل أجزاء من برامجها إلى مواقع أكثر عمقاً، في محاولة للحفاظ على قدراتها في حال تعرضها لهجمات جديدة.

تصعيد على أكثر من جبهة

ويأتي تهديد ترامب بالتزامن مع تصريح آخر أكد فيه، بحسب رويترز، أن الولايات المتحدة سترد إذا نفذت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تهديداتها، بفرض حصار على الملاحة في البحر الأحمر، في إشارة إلى أن واشنطن تستعد للتعامل مع الضغوط الإيرانية سواء عبر البرنامج النووي أو من خلال أذرعها الإقليمية.

ويعكس تزامن هذين الموقفين اتجاهاً أمريكياً نحو توسيع نطاق الردع، عبر الجمع بين الضغط العسكري المباشر على المنشآت النووية الإيرانية، والاستعداد لمواجهة أي تهديد للممرات البحرية الدولية.

مرحلة أكثر حساسية

ومع دخول “جبل الفأس” دائرة التهديدات العلنية، يتجه التصعيد الأمريكي الإيراني إلى مرحلة أكثر حساسية، إذ لم تعد تقتصر على استهداف منشآت معروفة، بل باتت تشمل مواقع شديدة التحصين ينظر إليها على أنها جزء أساسي من مستقبل البرنامج النووي الإيراني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.