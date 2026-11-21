دير الزور-سانا‏



نفذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور عملية ‌‏أمنية استهدفت عدداً من المطلوبين في بلدات صبيخان ‌‏والكشمة والدوير بريف دير الزور الشرقي.‏

وذكرت قوى الأمن الداخلي في قناتها عبر التلغرام ‌‏اليوم السبت، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ‌‏المدعوين “م.ك” و”خ.ط”، المطلوبَين في عدد من ‌‏القضايا المتعلقة بالخطف والابتزاز والاتجار بالمواد ‌‏المخدرة وممانعة الدوريات الأمنية.‏

وأضافت أنه تتواصل ملاحقة مطلوبين آخرين وأنه تم ‏اتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهما ‏تمهيداً ‏لإحالتهما إلى القضاء المختص.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي في منطقة البصيرة بدير ‏الزور تمكنت في أيلول الماضي، من تحرير مواطن، ‏وإعادته إلى ذويه سالماً، وذلك في إطار الجهود التي ‏تبذلها مديرية الأمن الداخلي في حفظ الأمن ‏والاستقرار، ومكافحة الجريمة، وملاحقة الخارجين عن ‏القانون.‏