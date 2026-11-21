دير الزور-سانا
نفذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور عملية أمنية استهدفت عدداً من المطلوبين في بلدات صبيخان والكشمة والدوير بريف دير الزور الشرقي.
وذكرت قوى الأمن الداخلي في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعوين “م.ك” و”خ.ط”، المطلوبَين في عدد من القضايا المتعلقة بالخطف والابتزاز والاتجار بالمواد المخدرة وممانعة الدوريات الأمنية.
وأضافت أنه تتواصل ملاحقة مطلوبين آخرين وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهما تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص.
وكانت قوى الأمن الداخلي في منطقة البصيرة بدير الزور تمكنت في أيلول الماضي، من تحرير مواطن، وإعادته إلى ذويه سالماً، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الأمن الداخلي في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة، وملاحقة الخارجين عن القانون.