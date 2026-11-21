‏طرطوس-سانا‏

ركزت الجلسة العلمية التي نظمها فرع نقابة صيادلة سوريا في طرطوس على ‏مسؤولية الصيدلاني في التحقق ‏من سلامة الدواء ومراقبة آثاره الجانبية، والتأكد ‏من ملاءمته للحالة، إلى ‏جانب الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة.‏

وتناولت الجلسة التي عقدت في مدرج نقابة المهندسين عدة محاور، منها مفهوم ‏الممارسة المهنية الجيدة (‏GPP‏)، واليقظة الدوائية وآليات رصد الآثار الجانبية ‏للأدوية، وضوابط صرف الأدوية النفسية، والتأكيد على ربط المعرفة العلمية ‏بالتحديات التي تواجه الصيادلة في عملهم اليومي.‏

وأوضح رئيس فرع نقابة الصيادلة في طرطوس هلال صبرة، في تصريح لـ سانا، ‏اليوم السبت، أن الجلسات العلمية التي بدأ الفرع تنظيمها منذ شهر نيسان الماضي ‏تهدف إلى الجمع بين تعزيز التثقيف العلمي والتواصل الاجتماعي والمهني بين ‏الصيادلة.‏

وأشار صبرة إلى أن اختيار موضوعات الجلسات يركز على القضايا التي تواجه ‏الصيدلاني في ممارسته اليومية والصعوبات التي تعترض عمله، بعيداً عن ‏الاقتصار على الموضوعات الأكاديمية، مع مواكبة المستجدات العلمية والدوائية.‏

اليقظة الدوائية.. ما بعد صرف الدواء

ركز الصيدلاني لؤي بلال في محور اليقظة الدوائية على أن مسؤولية الصيدلاني لا ‏تتوقف عند معرفة الدواء وآثاره الجانبية المسجلة، بل تشمل متابعة ما قد يظهر من ‏تأثيرات جانبية بعد استخدامه.‏

وأوضح بلال أن اليقظة تقوم على رصد الأحداث والتفاعلات غير المرغوبة التي ‏قد تحدث لدى المرضى بعد تناول الأدوية، مشيراً إلى أن الإبلاغ عن هذه الحالات ‏يساعد في حماية المرضى الآخرين وتجنب تعرضهم لمخاطر مماثلة، ويسهم في ‏تحسين سلامة الأدوية وفاعليتها.‏

أخلاقيات المهنة.. ضوابط تحمي المريض والمجتمع

وتحدث الصيدلاني أنطون جبور عن مفهوم الممارسة المهنية الجيدة، موضحاً أنه ‏يقوم على جودة التعامل مع المريض، وسلامة صرف الدواء، والالتزام بالطرق ‏القانونية والمهنية الصحيحة، بما يحد من الأخطاء ويضمن تقديم خدمة تحافظ على ‏صحة المريض والمجتمع.‏

وأوضحت الصيدلانية فرح رفاعية أن التعامل مع الأدوية يتطلب معرفة دقيقة ‏بالشروط النظامية للوصفات الطبية، من حيث النماذج المعتمدة والتاريخ ‏والصلاحية، وآليات التسجيل في سجلات الوصفات، ولا سيما عند صرف أدوية ‏الأمراض النفسية.‏

وتندرج الجلسة العلمية ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي ينظمها فرع نقابة ‏الصيادلة في طرطوس، بهدف تطوير المعارف المهنية والعلمية للصيادلة، وتعزيز ‏قدرتهم على التعامل مع متطلبات العمل اليومي، وترسيخ دورهم في حماية ‏المرضى وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية.‏