طرطوس-سانا
ركزت الجلسة العلمية التي نظمها فرع نقابة صيادلة سوريا في طرطوس على مسؤولية الصيدلاني في التحقق من سلامة الدواء ومراقبة آثاره الجانبية، والتأكد من ملاءمته للحالة، إلى جانب الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة.
وتناولت الجلسة التي عقدت في مدرج نقابة المهندسين عدة محاور، منها مفهوم الممارسة المهنية الجيدة (GPP)، واليقظة الدوائية وآليات رصد الآثار الجانبية للأدوية، وضوابط صرف الأدوية النفسية، والتأكيد على ربط المعرفة العلمية بالتحديات التي تواجه الصيادلة في عملهم اليومي.
وأوضح رئيس فرع نقابة الصيادلة في طرطوس هلال صبرة، في تصريح لـ سانا، اليوم السبت، أن الجلسات العلمية التي بدأ الفرع تنظيمها منذ شهر نيسان الماضي تهدف إلى الجمع بين تعزيز التثقيف العلمي والتواصل الاجتماعي والمهني بين الصيادلة.
وأشار صبرة إلى أن اختيار موضوعات الجلسات يركز على القضايا التي تواجه الصيدلاني في ممارسته اليومية والصعوبات التي تعترض عمله، بعيداً عن الاقتصار على الموضوعات الأكاديمية، مع مواكبة المستجدات العلمية والدوائية.
اليقظة الدوائية.. ما بعد صرف الدواء
ركز الصيدلاني لؤي بلال في محور اليقظة الدوائية على أن مسؤولية الصيدلاني لا تتوقف عند معرفة الدواء وآثاره الجانبية المسجلة، بل تشمل متابعة ما قد يظهر من تأثيرات جانبية بعد استخدامه.
وأوضح بلال أن اليقظة تقوم على رصد الأحداث والتفاعلات غير المرغوبة التي قد تحدث لدى المرضى بعد تناول الأدوية، مشيراً إلى أن الإبلاغ عن هذه الحالات يساعد في حماية المرضى الآخرين وتجنب تعرضهم لمخاطر مماثلة، ويسهم في تحسين سلامة الأدوية وفاعليتها.
أخلاقيات المهنة.. ضوابط تحمي المريض والمجتمع
وتحدث الصيدلاني أنطون جبور عن مفهوم الممارسة المهنية الجيدة، موضحاً أنه يقوم على جودة التعامل مع المريض، وسلامة صرف الدواء، والالتزام بالطرق القانونية والمهنية الصحيحة، بما يحد من الأخطاء ويضمن تقديم خدمة تحافظ على صحة المريض والمجتمع.
وأوضحت الصيدلانية فرح رفاعية أن التعامل مع الأدوية يتطلب معرفة دقيقة بالشروط النظامية للوصفات الطبية، من حيث النماذج المعتمدة والتاريخ والصلاحية، وآليات التسجيل في سجلات الوصفات، ولا سيما عند صرف أدوية الأمراض النفسية.
وتندرج الجلسة العلمية ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي ينظمها فرع نقابة الصيادلة في طرطوس، بهدف تطوير المعارف المهنية والعلمية للصيادلة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع متطلبات العمل اليومي، وترسيخ دورهم في حماية المرضى وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية.