دمشق-سانا
تستعد نقابة المهندسين السوريين لإطلاق منصة إلكترونية شاملة لتوثيق الخبرات الهندسية وتبويبها، وربطها باحتياجات سوق العمل ومشاريع إعادة الإعمار والتطوير في سوريا، وذلك في إطار توجهها نحو التحول الرقمي وتنظيم الكفاءات الوطنية.
وأوضح أمين سر نقابة المهندسين، رصين عصمت، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن النقابة تعمل على إحداث منصة إلكترونية متكاملة تمهيداً لإطلاقها قريباً، بعد البدء بمرحلة تمهيدية عبر طرح استبيان إلكتروني سريع، بهدف إجراء مسح شامل ودقيق للخبرات الهندسية وتنظيم “البيت الهندسي” داخلياً.
بناء قاعدة بيانات متكاملة
أشار عصمت، إلى أن إحداث المنصة يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة توثق اختصاصات المهندسين والمهندسات، ومؤهلاتهم العلمية سواء الشهادة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه)، إضافة إلى خبراتهم العملية المتراكمة وبيانات التواصل الخاصة بكل مهندس، ما يتيح تصنيف الكوادر وتبويبها وفق الاختصاصات الدقيقة مثل الهندسة المدنية والطرق والبيئة والتقييم العقاري والهندسة الطبية ونمذجة معلومات البناء (BIM).
وتهدف المنصة وفق عصمت إلى ربط الجانب الأكاديمي والخبرات الهندسية المتوافرة، ولاسيما لدى العائدين والمهجرين، باحتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والتي تشمل الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات والشركات العامة)، والقطاع الخاص والجمعيات السكنية، والمشاريع الاستثمارية الكبرى، ومشاريع التطوير العقاري، والقطاع السياحي والصناعي والمشافي، فضلاً عن المنظمات الدولية.
استقطاب الخبرات والاستشاريين
بين عصمت أن الاستبيان الأولي يركز في مرحلته الأولى على أصحاب الخبرات الهندسية التي لا تقل عن ثماني سنوات (مرتبة ممارس)، على أن تتبعها مراحل أخرى لاستقطاب الخبرات والاستشاريين وبناء شبكات خبراء في كل اختصاص.
وأكد عصمت أن النقابة ومجلسها المركزي يبذلون أقصى الجهود بالتنسيق مع مختلف الجهات لاستقطاب الكوادر وتوفير فرص العمل للمهندسين، مع التوضيح بأن النقابة تعمل كجهة منظمة ووسيط لتلبية طلبات الجهات الباحثة عن كفاءات وليست هي الجهة المباشرة المكلفة فرض التعيين.
وتسهم المنصة في تسريع الاستجابة لطلبات الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية الباحثة عن اختصاصات نوعية وعالية المستوى، عبر قاعدة بيانات منظمة ومحدثة تسهل الوصول إلى الكفاءات المطلوبة وتدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.
وكانت نقابة المهندسين أصدرت العام الماضي الكود العربي السوري، المتعلق بالصحة والسلامة المهنية خلال تنفيذ المشاريع الهندسية.