دمشق-سانا‏

تستعد نقابة المهندسين السوريين لإطلاق منصة ‏إلكترونية شاملة لتوثيق الخبرات الهندسية وتبويبها، ‏وربطها باحتياجات سوق العمل ومشاريع إعادة ‏الإعمار والتطوير في سوريا، وذلك في إطار توجهها ‏نحو التحول الرقمي وتنظيم الكفاءات ‏الوطنية.‏

‏ ‏

وأوضح أمين سر نقابة المهندسين، رصين عصمت، ‏في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن النقابة تعمل على ‏إحداث منصة إلكترونية متكاملة تمهيداً لإطلاقها قريباً، ‏بعد البدء بمرحلة تمهيدية عبر طرح استبيان إلكتروني ‏سريع، بهدف إجراء مسح شامل ودقيق للخبرات ‏الهندسية وتنظيم “البيت الهندسي” داخلياً.‏

بناء قاعدة بيانات متكاملة

أشار عصمت، إلى أن إحداث المنصة يهدف إلى بناء ‏قاعدة بيانات متكاملة توثق اختصاصات المهندسين ‏والمهندسات، ومؤهلاتهم العلمية سواء الشهادة الجامعية ‏الأولى أو الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه)، إضافة ‏إلى خبراتهم العملية المتراكمة وبيانات التواصل ‏الخاصة بكل مهندس، ما يتيح تصنيف الكوادر ‏وتبويبها وفق الاختصاصات الدقيقة مثل الهندسة ‏المدنية والطرق والبيئة والتقييم العقاري والهندسة ‏الطبية ونمذجة معلومات البناء (‏BIM‏).‏

وتهدف المنصة وفق عصمت إلى ربط الجانب ‏الأكاديمي والخبرات الهندسية المتوافرة، ولاسيما لدى ‏العائدين والمهجرين، باحتياجات سوق العمل في ‏مختلف القطاعات، والتي تشمل الجهات الحكومية ‌‏(الوزارات والمؤسسات والشركات العامة)، والقطاع ‏الخاص والجمعيات السكنية، والمشاريع الاستثمارية ‏الكبرى، ومشاريع التطوير العقاري، والقطاع السياحي ‏والصناعي والمشافي، فضلاً عن المنظمات الدولية.‏

استقطاب الخبرات والاستشاريين

بين عصمت أن الاستبيان الأولي يركز في مرحلته ‏الأولى على أصحاب الخبرات الهندسية التي لا تقل عن ‏ثماني سنوات (مرتبة ممارس)، على أن تتبعها مراحل ‏أخرى لاستقطاب الخبرات والاستشاريين وبناء شبكات ‏خبراء في كل اختصاص.‏

وأكد عصمت أن النقابة ومجلسها المركزي يبذلون ‏أقصى الجهود بالتنسيق مع مختلف الجهات لاستقطاب ‏الكوادر وتوفير فرص العمل للمهندسين، مع التوضيح ‏بأن النقابة تعمل كجهة منظمة ووسيط لتلبية طلبات ‏الجهات الباحثة عن كفاءات وليست هي الجهة المباشرة ‏المكلفة فرض التعيين.‏

‏ ‏

وتسهم المنصة في تسريع الاستجابة لطلبات الجهات ‏الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية الباحثة عن ‏اختصاصات نوعية وعالية المستوى، عبر قاعدة بيانات ‏منظمة ومحدثة تسهل الوصول إلى الكفاءات المطلوبة ‏وتدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.‏

وكانت نقابة المهندسين أصدرت العام الماضي الكود ‏العربي السوري، المتعلق بالصحة والسلامة المهنية ‏خلال تنفيذ المشاريع الهندسية.‏