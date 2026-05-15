 مقتل 3 مسعفين جراء اعتداء إسرائيلي على مركز طبي في النبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل ثلاثة مسعفين لبنانيين وأصيب آخر بجروح خطيرة اليوم الجمعة، جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركزاً طبياً في قضاء النبطية جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة قوله في بيان: إن غارة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مركز الهيئة الصحية – الدفاع المدني في حاروف قضاء النبطية، ما أدى إلى مقتل 3 من المسعفين، وإصابة مسعف رابع بجروح خطرة وتدمير المركز بشكل كامل.

وأكد المركز أن هذه الجريمة دليل إضافي على النهج الوحشي الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي، ضارباً بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي، مستغلاً صمت المجتمع الدولي لمضاعفة الجرائم بحق الإنسانية.

وكانت مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي نفذّت في وقت سابق اليوم غارة على دفعتين استهدفت سيارة في مدينة النبطية، ما أسفر عن مقتل شابين وإصابة ثالث، أثناء وجودهم في المنطقة لإحضار مساعدات تموينية، كما ألحقت ضرراً بسيارتي إسعاف، وأعطبت ثالثة بشكل كامل.

