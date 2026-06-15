فرنسا: إغلاق 12 جناحاً إسرائيلياً في معرض ” Eurosatory” الدولي للأسلحة

باريس-سانا

أعلنت الشركة المنظمة لمعرض “Eurosatory”يوروساتوري” الدولي للأسلحة عن إغلاق 12 جناحاً لشركات إسرائيلية في المعرض الذي أقيم بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشركة المنظّمة “كوجيس إيفنتس” قولها في بيان: إن “الأجنحة الـ 12 في معرض يوروساتوري للأسلحة والتجارة أُغلقت نظراً لعدم الامتثال إلى شروط المشاركة التي وضعتها السلطات الفرنسية”.

وأكد رئيس “كوجيس إيفنتس” شارل بودوان في بيان أنه “نتيجة ذلك، تعيّن إغلاق 12 جناحاً”.

وحظرت فرنسا عرض أسلحة هجومية إسرائيلية في نسخة العام 2026 لمعرض “يوروساتوري” الذي يُقام من الـ 15 حتى الـ 19 من حزيران الجاري في مركز للمعارض شمال باريس.

وسبق أن مُنعت شركات الدفاع الإسرائيلية من عرض منتجاتها في دورة المعرض التي أقيمت عام 2024.

ويعد معرض “Eurosatory” أحد أبرز المعارض الدولية للدفاع والأمن البري والجوي، ويُقام كل عامين في مركز باريس “نورد فيلبينت”، وفي نسخة عام 2026 اتخذت السلطات الفرنسية قرارات بمنع عرض أسلحة هجومية إسرائيلية، وإغلاق أجنحة لشركات إسرائيلية، ما أثار توتراً ملحوظاً.