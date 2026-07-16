الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب ملياري دولار

واشنطن-سانا‏

أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية ‏بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، في ظل تصاعد وتيرة الحرب في ‏الشرق الأوسط.‏

ونقلت وكالة ” فرانس برس” عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان: إنّ “عملية ‏البيع المقترحة هذه ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات ‏المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي” ‏الناتو” يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة ‏الخليج”.‏

وأوضحت الوزارة أنّ “الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية ‏على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تقوية دفاعها المحلي، وتحسين ‏التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأمريكية، والقوى الإقليمية الأخرى، ‏وقوات الناتو”، مضيفة: إنّ المقاول الرئيسي سيكون شركة “بي إيه إي ‏سيستمز” في ناشوا في ولاية نيوجيرزي.‏

ومن المعدات التي تسعى المملكة للحصول عليها ما يصل إلى 20 ألف ‏وحدة من “أنظمة الأسلحة الفتاكة العالية الدقة المتقدمة” ورؤوسها الحربية، ‏وهي أنظمة يصفها الموقع الإلكتروني للبحرية الأمريكية بأنها “وسيلة منخفضة ‏الكلفة لتدمير الأهداف مع الحد من الأضرار الجانبية في القتال القريب”.‏

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان السعودية عن اعتراض دفاعاتها ‏الجوية صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب البلاد، كما ‏تأتي في خضم تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ‏وإعادة فرض واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية.‏