الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب ملياري دولار

واشنطن-سانا
أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة ” فرانس برس” عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان: إنّ “عملية البيع المقترحة هذه ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي” الناتو” يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.
وأوضحت الوزارة أنّ “الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تقوية دفاعها المحلي، وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأمريكية، والقوى الإقليمية الأخرى، وقوات الناتو”، مضيفة: إنّ المقاول الرئيسي سيكون شركة “بي إيه إي سيستمز” في ناشوا في ولاية نيوجيرزي.
ومن المعدات التي تسعى المملكة للحصول عليها ما يصل إلى 20 ألف وحدة من “أنظمة الأسلحة الفتاكة العالية الدقة المتقدمة” ورؤوسها الحربية، وهي أنظمة يصفها الموقع الإلكتروني للبحرية الأمريكية بأنها “وسيلة منخفضة الكلفة لتدمير الأهداف مع الحد من الأضرار الجانبية في القتال القريب”.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان السعودية عن اعتراض دفاعاتها الجوية صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب البلاد، كما تأتي في خضم تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فرض واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية.