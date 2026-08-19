مباحثات مصرية بريطانية حول التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط

القاهرة-سانا



بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن داوتي، التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الوزير عبد العاطي بحث خلال لقائه في القاهرة مع داوتي تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أدانا التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية، وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع، وبناء المستوطنات الإسرائيلية.



من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي ان هذه التصريحات التحريضية المدانة، تتنافى تماماً مع مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، وتؤجج التوتر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً في هذا السياق، دعم مصر لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.



كما شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تبنى موقف دولي حازم ضد الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية، التي تتضمن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية، وتصاعد عنف المستوطنين ومصادرة أراضي الفلسطينيين.



كذلك تناول اللقاء التطورات المرتبطة بإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي، وتعزيز الحوار ومواصلة جهود الوساطة، وتجنُب التصعيد العسكري، مشدداً على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، في ضوء التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.



وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحث خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم ، مع نظيره البريطاني إد ميليباند، الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.