وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الحرب الأمريكي التنسيق المشترك إزاء التحديات الإقليمية

Layer 8 وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الحرب الأمريكي التنسيق المشترك إزاء التحديات الإقليمية

واشنطن-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في واشنطن اليوم الخميس مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، التنسيق المشترك إزاء التحديات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الجانبين بحثا أيضاً علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الدفاعية والأمنية، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد الثلاثاء الماضي، أن موقف قطر واضح بضرورة إنهاء الحرب الحالية بالمنطقة عبر السبل الدبلوماسية، مشيراً إلى أنه كلما وصلت الأطراف لطاولة المفاوضات كان ذلك أفضل.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك