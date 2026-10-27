إصابة 5 أشخاص في عملية دهس شمال شرق ألمانيا

برلين-سانا
أُصيب خمسة أشخاص بجروح جرّاء اقتحام سيارة حشداً من الأشخاص في مدينة ” نوشتات أم روبنبرغه” بولاية سكسونيا السفلى شمال شرق ألمانيا.
ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن متحدثة باسم الشرطة قولها: إن سيارة من طراز بي إم دبليو صدمت أمس الإثنين مجموعة من الأشخاص قبل أن تغادر المكان بسرعة، ما تسبب بإصابة خمسة منهم تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والخطيرة، دون أن تشكل خطراً على حياتهم.
وأضافت المتحدثة أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على السيارة في محاولة لإيقافها، إلا أن منفذي العملية تمكنوا من الفرار، مشيرة إلى إطلاق عملية بحث واسعة عنهم.