إصابة 5 أشخاص في عملية دهس شمال شرق ألمانيا

برلين-سانا‏

أُصيب خمسة أشخاص بجروح جرّاء اقتحام سيارة حشداً من الأشخاص في مدينة ” ‏نوشتات أم روبنبرغه” بولاية سكسونيا السفلى شمال شرق ألمانيا.‏

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن متحدثة باسم الشرطة قولها: إن سيارة من طراز ‏بي إم دبليو صدمت أمس الإثنين مجموعة من الأشخاص قبل أن تغادر المكان ‏بسرعة، ما تسبب بإصابة خمسة منهم تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والخطيرة، دون أن ‏تشكل خطراً على حياتهم.‏

وأضافت المتحدثة أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على السيارة في محاولة لإيقافها، ‏إلا أن منفذي العملية تمكنوا من الفرار، مشيرة إلى إطلاق عملية بحث واسعة عنهم.‏